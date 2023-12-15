Osman Şenher: 'Fizik kondisyon nerede satılıyor?'

Osman Şenher, Milliyet'te bir yazı kaleme aldı. Şenher Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Kopenhag ve Nordsjaelland karşısındaki aldığı mağlubiyetleri değerlendirdi.
OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"NEREDE SATILIYOR?"
"Danimarka Ligi'nin şampiyonu, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Yine Danimarka Ligi'nin ikincisi Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti. Maçtan sonra herkesin ortak konuştuğu konu ise rakibin fizik gücü, kondisyonu çok iyi. Peki bu fizik, kondisyon nerede satılıyor?"
"TARTIŞILMASI GEREKİYOR?"
"Neden bizim takımlarımızın kadrosu çok daha iyi olduğu halde fizik olarak neden onlarla savaşamıyor? Bu çok tartışılması gereken bir konu..."
"İYİ DÜŞÜNMELERİ LAZIM"
"Ortaya ne çıkıyor, tekniği iyi bir takım mı daha başarılı oluyor, yoksa atletik ve fizik gücü yüksek bir takım mı başarıya ulaşıyor. Bunu transfer yaparken bizim kulüp başkanlarımız ile teknik direktörlerimizin iyi düşünmesi lazım."
OSMAN ŞENHER'İN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"NEREDE SATILIYOR?"
"Danimarka Ligi'nin şampiyonu, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Yine Danimarka Ligi'nin ikincisi Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti. Maçtan sonra herkesin ortak konuştuğu konu ise rakibin fizik gücü, kondisyonu çok iyi. Peki bu fizik, kondisyon nerede satılıyor?"
"TARTIŞILMASI GEREKİYOR?"
"Neden bizim takımlarımızın kadrosu çok daha iyi olduğu halde fizik olarak neden onlarla savaşamıyor? Bu çok tartışılması gereken bir konu..."
"İYİ DÜŞÜNMELERİ LAZIM"
"Ortaya ne çıkıyor, tekniği iyi bir takım mı daha başarılı oluyor, yoksa atletik ve fizik gücü yüksek bir takım mı başarıya ulaşıyor. Bunu transfer yaparken bizim kulüp başkanlarımız ile teknik direktörlerimizin iyi düşünmesi lazım."
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