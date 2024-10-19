Osimhen'in golünde inanılması güç gerçek: 2.32!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in golünde inanılması güç gerçek: 2.32!
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19 Ekim 2024 22:55
Son güncelleme 19 Ekim 2024 23:36
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takımın 3. golünü, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

90+2. dakikada rakip filelere harika bir röveşata gölü atan yıldız futbolcunun topa vurduğu esnada yüksekliği ortaya çıktı.

TAM 2.32 METRE SIÇRADI

Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Osimhen, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 5 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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