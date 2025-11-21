20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
3-1
21 Kasım
Ceara-Internacional
1-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Osimhen'den Barış Alper'e: "Sana güveniyorum"

Gol orucunu bozmak için hazırlanan Barış Alper Yılmaz, sol elindeki çatlağa rağmen Gençlerbirliği maçında forvette görev yapacak; Osimhen ise sakatlığı nedeniyle iki karşılaşmayı kaçıracak.

21 Kasım 2025 08:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Osimhen'den Barış Alper'e: 'Sana güveniyorum'
Galatasaray'da lige hızlı bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki hafta Gaziantep (2) ve Karagümrük (1) ağlarını havalandırmış ancak sonrasında suskun kalmıştı.
 
Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen sıradaki Gençlerbirliği ve U.S Gilloise maçlarını kaçıracak. Nijeryalı'nın yokluğunda forvette Barış Alper Yılmaz oynayacak.
 
Son dönemde Galatasaray taraftarının protestosuyla karşılaşan milli futbolcuyu, Osimhen motive etmeye başladı.
 
ELİNDE ÇATLAK VAR, FEDAKARLIK YAPACAK
 
Takım arkadaşına moral veren Nijeryalı yıldız, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını Galatasaray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum'' ifadelerini kullandı.
 
3 aydır fileleri sarsamayan Barış, ileri uçta başlayacağı Gençlerbirliği maçında gol orucunu bozmaya konsantre oldu.
 
Ayrıca milli futbolcunun yapılan kontrollerde sol elinde çatlak tespit edildi. Fakat Barış'ın fedakarlık yaparak maçta oynayacağı öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
