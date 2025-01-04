Osimhen boş geçmiyor; üst üste 4 oldu!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ve Göztepe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile öne geçmeyi başardı.
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 10. dakikada sahneye çıktı. Osimhen, penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Osimhen böylece ligde forma giydiği son 4 maçta da fileleri sarsmayı bildi.
Nijeryalı yıldız, 12. Süper Lig maçında 10. golüne imza attı. 26 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 10. dakikada sahneye çıktı. Osimhen, penaltıda topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Victor Osimhen böylece ligde forma giydiği son 4 maçta da fileleri sarsmayı bildi.
Nijeryalı yıldız, 12. Süper Lig maçında 10. golüne imza attı. 26 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.