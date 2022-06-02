Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu sona erdi. Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Yunan basını, Oscar Estupinan'ın Süper Lig devinden transfer teklifi aldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...



BOŞA ÇIKTI



Futbola Once Caldas altyapısında başlayan Oscar Estupinan, daha sonra Vitoria Guimaraes, Barcelona SC ve Denizlispor formaları giydi. Vitoria Guimaraes, Kolombiyalı santrafor için 2017-2018 sezonu başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi.



16 GOL VE 3 ASİST ÜRETTİ



Portekiz temsilcisinde Oscar Estupinan bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kolombiyalı futbolcu, Vitoria Guimaraes formasını 33 müsabakada giydi. 25 yaşındaki santrafor rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Oscar Estupinan takım arkadaşlarına da 3 asist yapma başarısı gösterdi.



BATSHUAYI, MOSTAFA VE BERISHA



Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle Michy Batshuayi ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed'in bonservisi konusunda belirsiz süreç devam ediyor. Fenerbahçe'de Mergim Berisha ise bir türlü istikrarı yakalayamadı.



ESTUPINAN İDDİASI



Yunan basınından Spor Time'ın haberine göre; Süper Lig'in 3 büyük takımı, gelecek sezon için santrafor arayışlarına başladı. Kolombiyalı santraforun Süper Lig'in 3 büyük kulübünden birinden teklif aldığı ifade edildi.



Oscar Estupinan'la Yunanistan'dan AEK ve Panathinaikos'un da ilgilendiği belirtildi. Kolombiyalı santraforun daha önce de formasını giydiği Türkiye'ye alışık olduğu ve İstanbul'a transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.



İMZA PARASI VE MAAŞI DE YER ALDI



Süper Lig'in 3 büyük takımından birinin yaptığı iddia edilen transfer teklifinde maddi detayların ayrıntıları da haberde yer aldı. Oscar Estupinan'a 1 milyon 500 bin euroluk imza parası teklif edildiği, Kolombiyalı golcünün maaşının da teklifi kabul etmesi halinde maaşının 1 milyon euro olacağı belirtildi.





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