Osasuna, Emre'li Okay'lı Celta'yı 2 golle geçti!

İspanya La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Osasuna, Celta Vigo'yu ağırladı.



El Sadar Stadyumu'nda sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Osasuna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Roncaglia ve 76. dakikada Calleri kaydetti.



Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcularımızdan Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca forma giydi. Emre Mor ise 60. dakikada Baeza'nın yerine oyuna dahil oldu.



La Liga'da 2 maç sonra kazanan Osasuna, puanını 6'ya yükseltti ve 1 maç eksiğiyle 9. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan ve 2 maçtır mağlup olan Celta Vigo ise 13. sırada yer buldu.



Osasuna, gelecek hafta Eibar deplasmanına konuk olacak. Celta Vigo ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.



