Orhan Demirel: 'Ali Koç ve ekibi çok destek oluyor'

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve voleyboldan sorumlu yöneticisi Orhan Demirel, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ"
Orhan Demirel, A Spor'a yaptığı açıklamada "Dün Türk voleybolu için çok güzel bir gündü. Dünyanın en iyi voleybolcularının olduğu iki takım Türkiye'de buluştu. Türkiye için gurur verici onları burada izlemek. Ali Koç başkanımızın da fedakarlıklarıyla, takıma büyük değerler katıldı. Çok güzel bir maç oldu. Bu kadar kaliteli, dünyanın en iyi voleybolcularını bize izlettikleri için iki takıma da teşekkür ediyorum." dedi.
"YÖNETİM OLARAK UĞURLU GELDİK"
Açıklamalarına devam eden Orhan Demirel "Bizim genelde 3. setlerde şansımız yaver gitmezdi, bu şanssızlığımızı kırdık. Herhalde yeni yönetim olarak uğurlu geldik. (Gülerek). Çalışmalar iyi gidiyor, takımın morali de çok güzel. Sezona kupayla başlamak, onları da morallendirdi. Hepimiz çok mutlu olduk. Her şey iyi gidiyor inşallah. Vargas, voleybolun kraliçesi. Çok değerli bir oyuncu. Her zaman, her oyunda kendisini gösteriyor. En değerli oyuncu seçilmesi bizim için gurur verici. Başarısının devamını diliyoruz ve başarılı olacağını biliyoruz." açıklamasını yaptı.
"FENERBAHÇE'DE GÖRÜLMEMİŞ DOSTLUK..."
Sarı-lacivertli camiadaki birlik ve beraberlik hakkında konuşan Orhan Demirel "Sayın başkanımızın ilk günden beri söylediği şey, birlik ve beraberlik. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tek şey şu anda bu. Seçimde ve mazbatada da gördük, Ali başkanımızın da desteğiyle, daha önce çok görülmemiş olan bir dostluk görüyoruz. Bu dostluk devam etmek, sürmek zorunda. Sağ olsun eski yönetim, bize her konuda yardımcı oluyorlar. Bu göstermelik değil, bunu yaşıyoruz. Eski yönetim - yeni yönetim bir ekip halinde çalışıyoruz. Tüm bilgi akışı, tüm detaylar bize eksiksiz veriliyor. Fenerbahçe için alışık olmadık ama çok güzel bir şey bu." dedi.
"BU BAŞARILAR DEVAM EDECEK"
Orhan Demirel ayrıca "Aziz Bey döneminde de yönetimde yer aldım. Çok eskiden beri bir anlayıştır bu. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübüz biz. Diğer branşlara çok büyük yatırımlar yapılıyor. Herkesten fazla yatırım yapıyor Fenerbahçe. Bu branşları da aynı şekilde devam ettirmek zorundasınız. Futbolda başarı gelmedi ancak diğer branşlarda çok başarılıyız. Ali Koç'tan da önce de bu böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak." ifadelerini kullandı.
"SAMANDIRA'DA GÜZEL BİR HAVA VAR"
Futbolla ilgili konuşan Orhan Demirel "Futbolda inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Futbol şubesi benim bağlı olmadığım bir yer. İyi temennilerde bulunabilirim. Ama gözüken, başkanımızın hep söylediği Samandıra'da güzel bir hava yakalanmaya başladık. Dışarıdan da gözle görülüyor zaten bu. Her şey iyi olacak inşallah. Temennimiz bu yönde." diyerek sözlerini noktaladı.
