Orhan Ak: "3 puan için mutluyuz"

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Orhan Ak: '3 puan için mutluyuz'
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29 Mart 2025 16:56

 Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Orhan Ak, maçı kazanıp 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. 

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trendyol 1. Lig'de her maçın zor olduğunu ve maç kazanmanın kolay olmadığını belirtti.

Yeni Malatyspor'un zor zamanlardan geçtiğini aktaran Ak, "Bugün belki de zor şartlarda onur mücadelesi veren Yeni Malatyaspor birçok imkansızlığa rağmen mücadele ediyor, tebrik ediyorum. İyi oyunlarıyla gerçekten birisinin canını yakacaklar. Bizi çok zorladılar, en zor maçlardan birini kazandık. 3 puan çok önemliydi, kazandığımız için mutluyuz." dedi.

 

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