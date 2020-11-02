Orgill: 'Sonucu kabullenmek zorundayız'

Antalyasporlu futbolcu Dever Orgill, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Maçın 11'e tamamlanması durumunda daha farklı olacağının altını çizen Orgill, "1 oyuncumuzun atılmasına rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadık. Sonuna kadar zorladık, denedik. Biraz erken şu an. 11'e 11 oynamak gibi olmuyor. Etkileniyorsunuz. Yine de oyuna tutunduk. Karşılığı verdik, 1-1'i bulduk ama maçın sonlarında yaptığımız hata sonucu yediğimiz golle yenildik. İyi mücadele ettik. 11'e 11 olsaydı daha farklı bir sonuç ortaya çıkardı" dedi.

Fenerbahçe karşısında 10 kişi oynamalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarının altın çizen Orgill, "Maalesef oyuncumuz atıldıktan sonra doğal olarak biraz geri düşüyorsunuz ama içimzide birbirimizle konuştuk. Olabildiğimiz kadar pozitif kalalım dedik, birbirimizi destekledik. İkinci yarının büyük bölümüne bunu yansıttık. Mücadele ettik. Şanssız bir hata sonucu yapılan penaltıyla mağlup olduk. Sonuna kadar mental olarak güçlü durmamız bizim için artıydı. Maçı 1-1 bitirmeyi düşünüyorduk ama olmadı. Kabullenmek zorundayız" ifadelerini kullandı.