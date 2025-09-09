09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek

14 yaşındaki minik sporcular şimdi milli takıma girebilmek için çalışıyor

calendar 09 Eylül 2025 14:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ordulu 14 yaşındaki wushucuların yeni hedefi milli takıma girebilmek
Edirne'de temmuz ayında düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Azra Aydemir ve Azra Yıldız Yurtdadur'un sıradaki hedefleri milli takıma seçilmek.

Ordu Sanda Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Azra Aydemir, AA muhabirine, wushuya yaklaşık 5 yıl önce annesinin tavsiyesi üzerine başladığını söyledi. Yıldızlar kategorisinde mindere çıktığını ifade eden Aydemir, şimdiye kadar birçok yarışmada derecelerinin olduğunu belirtti. En son Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek altın madalya kazandığını anlatan Aydemir, bu başarının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Antrenörleri Veda Tut ve Savaş Çakmak'ın kendisini maçlara hazırladığını dile getiren Aydemir, "Bu başarımı milli takıma seçilerek devam ettirmek istiyorum. Henüz yaşım çok genç. Hedefim milli sporcu olmak. Ay yıldızlı forma ile ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonluklarında temsil etmek istiyorum." diye konuştu.


Wushuyu çok sevdiğini belirten 14 yaşındaki Azra Yıldız Yurtdadur ise, "Kısa süre önce başladığım bu sporda dereceler elde ettim. Çok çalışarak kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. En son 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hocalarımı ve ailemi gururlandım." şeklinde görüş belirtti. 

Her sporcu gibi kendisinin de milli takıma seçilmek istediğinin altını çizen Yurtdadur, "Ordulu Berna Tut'u örnek alıyorum. İnşallah ben de onun gibi milli olurum ve ülkemi en iyi şekilde temsil edebilirim." dedi.

