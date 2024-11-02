Onuralp Bitim'in yol haritası: Fenerbahçe

NBA'de Chicago Bulls ile geçirdiği dönemin ardından serbest kalan Onuralp Bitim, Avrupa basketboluna geri dönmeye hazırlanıyor.



Birçok önemli ekibin peşinde olduğu milli oyuncunun yeni adresi konusunda son aşamaya gelinmiş durumda.



17 EKİM'DE SERBEST KALDI



Ülkemizde Bursaspor formasıyla sergilediği müthiş performansın ardından NBA radarına giren 25 yaşındaki Onuralp, geçtiğimiz yıl Chicago Bulls ile çift yönlü bir kontrat imzalamıştı. Sezonun ilk yarısını Bulls'un G-League takımı Windy City Bulls'ta geçiren milli oyuncumuz, ardından Chicago Bulls'ta da şans bulmaya başlamıştı. Bulls, Onuralp'in çift yönlü kontratını Şubat ayında normal kontrata çevirmişti.



Chicago Bulls ile üç yıllık sözleşme imzalayan Onuralp Bitim'in sözleşmesinde iki yılı daha bulunuyordu. Bulls, yeni sezona başlarken milli oyuncuyu serbest bıraktı.



FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE



Chicago Bulls'tan ayrılığı sonrası özellikle EuroLeague'den birçok takımın transfer gündemine giren Onuralp Bitim'in kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Milli oyuncunun yol haritası netleşmeye başladı.



Milli basketbolcuya Türk takımlarının yanı sıra EuroLeague'in önemli ekiplerinden teklifler vardı ama bu dönemde Fenerbahçe Beko bir adım öne geçti. Sarı-Lacivertliler, Onuralp'e uzun süreli bir kontrat verme hazırlığında.



İKİ FARKLI PLAN MASADA



Fenerbahçe Beko ve Onuralp Bitim'in olası anlaşmasına ilişkin iki farklı plan masada. A planı şu şekilde işleyecek; Onuralp, Fenerbahçe Beko ile sözleşme imzalayacak ama sezonun geri kalanını Paris Basketball başta olmak üzere kendisiyle ilgilenen birkaç EuroLeague takımından birinde kiralık olarak geçirecek. B Planı ise Milli basketbolcu kariyerine imzadan sonra Fenerahçe Beko'da devam edecek.



Fenerbahçe'nin transferinde önemli aşama kaydettiği Onuralp Bitim için EuroLeague'in birçok devi de temaslarını sürdürüyor. EuroLeague'deki bir başka temsilcimiz Anadolu Efes'in yanı sıra Real Madrid, Barcelona gibi kulüplerin de Onuralp'e ilgisi devam ediyor. Gelinen noktada son durum, Sarı-Lacivertliler'in bu transferde bir adım önde olduğu yönünde...







