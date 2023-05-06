Onur Bulut: "Şampiyonluk imkansız değil"

Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut: 'Şampiyonluk imkansız değil'
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06 Mayıs 2023 22:07
Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Onur Bulut yaptığı açıklamada, "Oyun tarzımızla yine maçı çevirdik. Bu bizim mantalitemizi gösteriyor, geriye düştüğümüz maçları da kazanabiliyoruz. Mutlu ve uzun bir tatile ayrılıyoruz." dedi.

Oynadığı mevkiyle ilgili konuşan Onur, "Hem Almanya'da hem Türkiye'de sağ açıkta, sol açıkta, sol bekte oynadık. Benim için pozisyon fark etmiyor. Sahada olduğum sürece en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Oynadıkça her şey yolunda oluyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ile ilgili ise, "Futbolda her şey olabilir. İmkansız diye bir şey yok." açıklamasını yaptı.

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