Ömer Yurtseven'in yeni takımı Utah Jazz oldu!

Utah Jazz, önceki sezon Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ömer Yurtseven'in yeni takımı Utah Jazz oldu!
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18 Temmuz 2023 10:04
Utah Jazz, önceki sezon Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven'i kadrosuna kattı.

Heat ile iki sezon (2021-23) forma giyen Yurtseven, 65 maçta %53,3 şut isabetiyle 5.2 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, 11 kez çift haneli skor performansı gösterdiği (20 sayı barajını iki kez geçti) 2021-22 sezonunda, sekiz kez de double-double yapmıştı. Ömer ayrıca iki sezonda toplam 17 playoff maçında yer almıştı.

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