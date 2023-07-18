Utah Jazz, önceki sezon Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Yurtseven'i kadrosuna kattı.



Heat ile iki sezon (2021-23) forma giyen Yurtseven, 65 maçta %53,3 şut isabetiyle 5.2 sayı ve 4.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



25 yaşındaki oyuncu, 11 kez çift haneli skor performansı gösterdiği (20 sayı barajını iki kez geçti) 2021-22 sezonunda, sekiz kez de double-double yapmıştı. Ömer ayrıca iki sezonda toplam 17 playoff maçında yer almıştı.



