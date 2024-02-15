Olympiakos tek golle kazanmayı bildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Olympiakos Ferencvaros'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos tek golle kazanmayı bildi
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15 Şubat 2024 22:48
Son güncelleme 15 Şubat 2024 22:49
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Macaristan ekibi Ferencvaros karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Olympiakos oldu.

Olympiakos'a 83. dakikada galibiyeti getiren golü bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi kaydetti.

İlk maçı kazanan Olympiakos, 22 Şubat'ta Ferencvaros ile Macaristan'da karşılaşacak.

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