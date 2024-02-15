UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Macaristan ekibi Ferencvaros karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Olympiakos oldu.
Olympiakos'a 83. dakikada galibiyeti getiren golü bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi kaydetti.
İlk maçı kazanan Olympiakos, 22 Şubat'ta Ferencvaros ile Macaristan'da karşılaşacak.
Olympiakos'a 83. dakikada galibiyeti getiren golü bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi kaydetti.
İlk maçı kazanan Olympiakos, 22 Şubat'ta Ferencvaros ile Macaristan'da karşılaşacak.