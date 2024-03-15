Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşti.
Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda rövanşı ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
Olympiakos, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı. Yunanistan ekibi, bu turda Genk'i 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi ve play-off turuna kaldı.
Olympiakos, bu turda Cukaricki'yi 3-1 ve 3-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplra kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Freiburg, Backa Topola ve West Ham United ile yer alan Olympiakos, grubu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla tamamladı. West Ham United ve Freiburg'un ardından grupta üçüncü sırada yer alan Olympiakos, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Yunanistan ekibi, Konferans Ligi son 16 play-off turunda Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
3 FARKTAN GERİ DÖNDÜLER!
Olympiakos, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise adeta bir mucizeye imza attı. Yunanistan ekibi, sahasındaki ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 4-1 kaybetti. Rövanş maçında büyük bir sürpize imza atan Olympiakos, 90 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Yunan ekibi, uzatmalarda iki gol daha bularak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İç sahada 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 6-1 yenen Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu.
Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek finalinde ise temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
LİGDE NE YAPTILAR?
Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 57 puanla 3. sırada tamamladı. Jose Luis Mendilibar'ın ekibi play-off'a ise kötü başladı ve sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a 3-1 kaybetti.
BU SEZON 3 HOCA DEĞİŞTİRDİLER
Olympiakos, bu sezon 3 teknik adam değiştirdi. Yunan ekibi, sezona Diego Martinez ile başladı. Martinez ile 5 Aralık'ta yollar ayrıldı ve göreve bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal geldi. Olympiakos, Carvalhal ile sadece 2 ay çalıştı ve Portekizli teknik adam ile şubat ayında yollar ayrıldı. Olympiakos, son olarak göreve Jose Luis Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, Sevilla ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi kazanma başarısı göstermişti.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK!
Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan'da Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Yunan ekibinde sarı kart cezalısı Daniel Podence, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
KADRO DEĞERİ 110 MİLYON EURO
Olympiakos, kadro bakımından 110 milyon avroluk bir değere sahip.
Kadrosunda 32 oyuncu barındıran Yunan ekibinde, A milli seviyede 9 futbolcu yer alıyor.
26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Olympiakos'u, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.
TANIDIK BİR İSİM VAR
Olympiakos'ta ön plana çıkan futbolcular arasında önemli isimler yer alıyor.
Takımın bu sezon gol yollarında en etkili ismi olan Ayoub El Kaabi, 15 golle dikkati çekiyor.
Stoper hattında David Carmo, orta sahada Santiago Hezze ve Mady Camara, sağ kanatta Daniel Podence ve santrforda Fran Navarro, piyasa değeri bakımından öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor.
Öte yandan Sırp golcü Stefan Jovetic de Olympiakos'un kadrosunda bulunuyor.
UEFA KADROSU
Olympiakos'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis, Athanasios Papadoudis, Francisco Ortega, David Carmo, Quini, Rodinei, Omar Richards, Panagiotis Retsos, Apostolos Apostolopoulos, Isidoros Koutsidis, Andreas Ntoi, Mady Camara, Andre Horta, Chiquinho, Vicente Iborra, Sotiris Alexandropoulos, Joao Carvalho, Santiago Hezze, Christos Liatsos, Daniel Podence, Anastasios Sapountzis, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi, Youssef El-Arabi, Algassime Bah, Giorgos Masouras, Stevan Jovetic, Anastasios Tselios, Charalampos Kostoulas, Giannis Karakoutis.
Fenerbahçe, ilk maçı 11 Nisan'da deplasmanda rövanşı ise 18 Nisan'da Kadıköy'de oynayacak.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
Olympiakos, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başladı. Yunanistan ekibi, bu turda Genk'i 1-1 ve 1-0'lık skorlarla eledi ve play-off turuna kaldı.
Olympiakos, bu turda Cukaricki'yi 3-1 ve 3-0'lık skorla mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplra kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda Freiburg, Backa Topola ve West Ham United ile yer alan Olympiakos, grubu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puanla tamamladı. West Ham United ve Freiburg'un ardından grupta üçüncü sırada yer alan Olympiakos, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Yunanistan ekibi, Konferans Ligi son 16 play-off turunda Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
3 FARKTAN GERİ DÖNDÜLER!
Olympiakos, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise adeta bir mucizeye imza attı. Yunanistan ekibi, sahasındaki ilk maçta Maccabi Tel Aviv'e 4-1 kaybetti. Rövanş maçında büyük bir sürpize imza atan Olympiakos, 90 dakikayı 4-1 önde tamamladı. Yunan ekibi, uzatmalarda iki gol daha bularak sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İç sahada 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 6-1 yenen Olympiakos, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler sonrası çift ayaklı eleme turlarında ilk maçı evinde 3+ farkla kaybedip tur atlayan ilk takım oldu.
Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek finalinde ise temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
LİGDE NE YAPTILAR?
Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 57 puanla 3. sırada tamamladı. Jose Luis Mendilibar'ın ekibi play-off'a ise kötü başladı ve sahasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'a 3-1 kaybetti.
BU SEZON 3 HOCA DEĞİŞTİRDİLER
Olympiakos, bu sezon 3 teknik adam değiştirdi. Yunan ekibi, sezona Diego Martinez ile başladı. Martinez ile 5 Aralık'ta yollar ayrıldı ve göreve bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal geldi. Olympiakos, Carvalhal ile sadece 2 ay çalıştı ve Portekizli teknik adam ile şubat ayında yollar ayrıldı. Olympiakos, son olarak göreve Jose Luis Mendilibar'ı getirdi. Mendilibar, Sevilla ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi kazanma başarısı göstermişti.
FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK!
Olympiakos, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan'da Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Yunan ekibinde sarı kart cezalısı Daniel Podence, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
KADRO DEĞERİ 110 MİLYON EURO
Olympiakos, kadro bakımından 110 milyon avroluk bir değere sahip.
Kadrosunda 32 oyuncu barındıran Yunan ekibinde, A milli seviyede 9 futbolcu yer alıyor.
26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Olympiakos'u, İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar çalıştırıyor.
TANIDIK BİR İSİM VAR
Olympiakos'ta ön plana çıkan futbolcular arasında önemli isimler yer alıyor.
Takımın bu sezon gol yollarında en etkili ismi olan Ayoub El Kaabi, 15 golle dikkati çekiyor.
Stoper hattında David Carmo, orta sahada Santiago Hezze ve Mady Camara, sağ kanatta Daniel Podence ve santrforda Fran Navarro, piyasa değeri bakımından öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor.
Öte yandan Sırp golcü Stefan Jovetic de Olympiakos'un kadrosunda bulunuyor.
UEFA KADROSU
Olympiakos'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis, Athanasios Papadoudis, Francisco Ortega, David Carmo, Quini, Rodinei, Omar Richards, Panagiotis Retsos, Apostolos Apostolopoulos, Isidoros Koutsidis, Andreas Ntoi, Mady Camara, Andre Horta, Chiquinho, Vicente Iborra, Sotiris Alexandropoulos, Joao Carvalho, Santiago Hezze, Christos Liatsos, Daniel Podence, Anastasios Sapountzis, Kostas Fortounis, Ayoub El Kaabi, Youssef El-Arabi, Algassime Bah, Giorgos Masouras, Stevan Jovetic, Anastasios Tselios, Charalampos Kostoulas, Giannis Karakoutis.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU