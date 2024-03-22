Olympiakos'a, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

EuroLeague ekiplerinden Olympiakos'da yıldız oyuncu Filip Petrusev yaşadığı sakatlık nedeniyle normal sezonu kapattı.

, Fotoğraf; Imago
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Olympiakos'a, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
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22 Mart 2024 18:06
EuroLeague'in 31. hafta müsabakasında Olympiakos, sahasında konuk ettiği ASVEL'i rahat geçti. Buna karşın uzun rotasyonunun düzenli süre alan isimlerinden Filip Petrusev, karşılaşma esnasında bir sakatlık yaşadı.

Sol diz kemiğinden sakatlanan Sırp oyuncu, yaklaşık üç hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Böylelikle Petrusev, EuroLeague'de normal sezonun kalan kısmında forma giyemeyebilir.

Petrusev'in son hafta Olympiakos'un, Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maçta forma giyememe ihtimali bulunuyor.

EuroLeague'de bu sezon 15 maça çıkan Filip Petrusev, 5.5 sayı ve 3.4 ribaund ortalamaları ile mücadele ediyor.

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