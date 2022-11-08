Olimpiu Morutan İtalyanları mest etti!

Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.Son oynanan Cosenza maçında 2 gol birden kaydederek takımına galibiyeti getiren Rumen oyuncu İtalyanları mest etti.İtalyan basını, maç sonrası konuşan deneyimli çalıştırıcının,ifadelerine yer vererek Rumen oyuncunun göstermiş olduğu performansa değindi ve Morutan'ı '' olarak nitelendirdi.3 başarılı dripling, yüzde 85 pas isabeti ve attığı 2 golle yıldızlaşan genç oyuncu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Ayrıca, ön alanda rakiplerine yaptığı baskı ve adam eksiltmeleriyle takımın hücum anlamında işini kolaylaştıran bir oyuncu olduğu belirtildi.Luca D'Angelo, Cosenza maçının ardından gülümseyerek,dedi.Başarılı oyuncu Pisa formasıyla çıktığı 11 maçta 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.