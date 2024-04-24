Olimpiu Morutan'dan kötü haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı ağırlayan Ankaragücü'nde Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, ağır bir sakatlık yaşadı.
Ankaragücü, maçın 83. dakikasında sedye ile oyunu terk eden Morutan'ın aşil tendonunda kopma tespit edildiğini açıkladı.
İşte Ankaragücü'nün açıklaması;
"Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir."
NE OLMUŞTU?
Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıkmıştı.
Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil olmuştu.
Ankaragücü, maçın 83. dakikasında sedye ile oyunu terk eden Morutan'ın aşil tendonunda kopma tespit edildiğini açıkladı.
İşte Ankaragücü'nün açıklaması;
"Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel Futbol A Takım futbolcumuz Olimpiu Morutan'ın yapılan muayenesinde sağ aşil tendonunda kopma tespit edilmiştir. Futbolcumuz en kısa süre içinde operasyon geçirecektir."
NE OLMUŞTU?
Ankaragücü'nde Olimpiu Morutan, 83. dakikada sakatlandı. Rumen futbolcu, sakatlığı sonrası sedyeyle oyundan çıkmıştı.
Ankaragücü'nde Morutan yerine Tasos oyuna dahil olmuştu.
🚑Ankaragücü'nde sakatlanan Morutan, sedyeyle oyundan çıktı. pic.twitter.com/vN5a0TwzR6
— Sporxtv (@sporxtv) April 23, 2024
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