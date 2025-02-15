Ole Gunnar Solskjaer: 'Çok iyi hazırlandık, göstereceğiz'

Topu Trabzonspor'dan almak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Denge çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve önde basmak istiyoruz. Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. İyi, teknik oyunculara sahibiz. Hücum anlamında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında oynarsak iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.





Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz." dedi.