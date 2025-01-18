Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek göreve başlayan Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve tesislerimizde görevli personellerimizle tanışan Ole Gunnar Solskjaer, kendisi gibi Norveçli olan futbolcumuz Jonas Svensson'la bir süre sohbet ettikten sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Teknik ekibimize ve futbolcularımıza bu akşam oynayacağımız Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen Teknik Direktörümüz Solskjaer, daha sonra Başkanımız Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile birlikte U-19 Akademi Takımımızın Elit A Ligi'nde Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izledi."