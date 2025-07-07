Okan Buruk'un kararı: "Bonservisiyle gitsin!"

Nicolo Zaniolo'nun antrenmanlarda pozitif bir tavır sergilemesine rağmen Okan Buruk'un kararının değişmediği ve yönetime oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.

calendar 07 Temmuz 2025 10:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: Galatasaray.org
Okan Buruk'un kararı: 'Bonservisiyle gitsin!'
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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta, ikinci yarısını da Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo sezonun sona ermesiyle Galatasaray'a geri dönmüş ve Sarı-Kırmızılı takımın idmanlarında yer almıştı.

Antrenmanlarda sergilediği pozitif tavırlarla dikkat çeken yıldız futbolcunun buna rağmen hocası Okan Buruk'un kararını değiştirmeyi başaramadığı öğrenildi.

"BONSERVİSİYLE BİRLİKTE GİTSİN"


Deneyimli teknik adamın 25 yaşındaki futbolcuyu gelecek planları arasında düşünmediği ve yönetimle yaptığı görüşmede de oyuncunun kiralık olarak değil bonservisiyle takımdan ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirlendi. Buruk'un kararının ardından oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile 2027'ye kadar kontratı bulunan Zaniolo, Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 5 gol,1 asiste imza attı.

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