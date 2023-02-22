Okan Buruk'tan Zaniolo kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya sağ kanatta forma vermeyi planlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Okan Buruk'tan Zaniolo kararı
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22 Şubat 2023 08:40
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun pozisyonu belli oldu. Roma'dan 15 milyon euroya alınan genç yıldızın, esas pozisyonu 10 numara olmasına rağmen, hücum hattında nerede değerlendirileceği merak ediliyordu.

Teknik direktör Okan Buruk'un, 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu öncelikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Dries Mertens'in 10 numaradaki performansından memnun olan genç teknik adamın, sakatlığı sonrası eski formundan uzak olan Milot Rashica'nın yerine Zaniolo'yu sağ önde oynatmayı planladığı bildirildi. İtalyan futbolcunun transferiyle beraber Okan Buruk'un eli daha da güçlenirken, Rashica, Yunus Akgün ve Barış Alper hem sağda hem de solda alternatif olacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği İtalyan oyuncu Zaniolo, bu sezon 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

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