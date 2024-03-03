Okan Buruk'tan Sergio Oliveira cevabı!

Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçının ardından Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira için flaş bir açıklama yapıldı.

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Okan Buruk'tan Sergio Oliveira cevabı!
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03 Mart 2024 23:05
Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçının ardından Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira'nın geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın aidiyetiyle ilgili sorun olduğunu dile getirdi.

Basın toplantısında "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Okan Buruk yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da "Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın faydası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız." dedi.

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