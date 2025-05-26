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Okan Buruk'tan Sane ve Silva için ilk açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili soruya cevap verdi.

calendar 26 Mayıs 2025 15:19 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Sane ve Silva için ilk açıklama
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ile ilgili konuştu.

Okan Buruk, son günlerde Galatasaray ile isimleri anılan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili soruya cevap verdi.

Leroy Sane ve Bernardo Silva transferleri için konuşan deneyimli hoca, "Çok konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, gelecek oyuncuyu çok cezbediyor. Birincisi bunu bekledik. Görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Raporlar dahilinde kendi görüşmelerimizle birleştiriyoruz. Çalışmalara başladık. Transfer döneminde isim konuşmak doğru olmaz. Ne kadar isimleri gizli tutarsak maddi ve işin bitmesi anlamında önemli oluyor." dedi.


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