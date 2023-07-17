Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürenda teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesii hakkında açıklamalarda bulundu.Milot Rashica transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Buruk,ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Norwich City'den satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, sarı-kırmızılılarda 35 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı yıldız söz konusu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.