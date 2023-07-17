Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesi Milot Rashica transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"KULÜBÜNÜN BİR BEKLENTİSİ VAR"
Milot Rashica transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Buruk, "Rashica için kulübünün bir beklentisi var. Burada olmasını çok istiyoruz. Bu süreç devam ediyor. Fenerbahçe'nin devreye girip girmediği ile ilgili bir şey bilmiyorum. Milot ile devamlı görüşüyoruz. Tekrar bizimle olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
RASHICA'NIN PERFORMANSI
Galatasaray'ın Norwich City'den satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, sarı-kırmızılılarda 35 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı yıldız söz konusu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
"KULÜBÜNÜN BİR BEKLENTİSİ VAR"
Milot Rashica transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Buruk, "Rashica için kulübünün bir beklentisi var. Burada olmasını çok istiyoruz. Bu süreç devam ediyor. Fenerbahçe'nin devreye girip girmediği ile ilgili bir şey bilmiyorum. Milot ile devamlı görüşüyoruz. Tekrar bizimle olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
RASHICA'NIN PERFORMANSI
Galatasaray'ın Norwich City'den satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, sarı-kırmızılılarda 35 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı yıldız söz konusu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Rashica'nın güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.