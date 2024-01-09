Okan Buruk'tan Kazımcan'a özel terapi!

Konyaspor maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Sivas deplasmanında cezalı duruma düştü.
Sol bekte tek alternatif olarak Kazımcan Karataş kaldı.
Angelino'yu kullanmama kararı alan Okan Buruk, 20 yaşındaki genç oyuncuyla yakından ilgilenerek Sivas maçı için hazırlamaya başladı.
Deneyimli teknik adam, Sivas maçında kullanacağı Kazımcan Karataş ile özel görüşerek zorlu deplasman öncesi oyuncusuna moral verdi.
Sol bekte tek alternatif olarak Kazımcan Karataş kaldı.
Angelino'yu kullanmama kararı alan Okan Buruk, 20 yaşındaki genç oyuncuyla yakından ilgilenerek Sivas maçı için hazırlamaya başladı.
Deneyimli teknik adam, Sivas maçında kullanacağı Kazımcan Karataş ile özel görüşerek zorlu deplasman öncesi oyuncusuna moral verdi.
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