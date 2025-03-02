Okan Buruk'tan hakeme büyük tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Okan Buruk, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.
Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü.
Yasin'e ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösteren Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a tepkide bulundu.
Okan Buruk, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.
Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü.
Yasin'e ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösteren Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a tepkide bulundu.