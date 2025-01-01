Okan Buruk'tan Berkay Özcan kararı!

Başakşehir'de kadro dışı bırakılan eski öğrencisi Berkay Özcan için Okan Buruk'tan karar çıktı.
Sarı kırmızılı takımın gündemine gelen 26 yaşındaki orta saha için onay çıkmadı.
OKAN BURUK İSTEMEDİ
Kadro dışı kaldıktan sonra ismi Galatasaray ile anılsa da Okan Buruk oyuncuyu istemedi.
Galatasaray'da bu gelişmenin ardından Berkay Özcan defteri açılmadan kapandı.
Başakşehir ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sarı kırmızılı takımın gündemine gelen 26 yaşındaki orta saha için onay çıkmadı.
OKAN BURUK İSTEMEDİ
Kadro dışı kaldıktan sonra ismi Galatasaray ile anılsa da Okan Buruk oyuncuyu istemedi.
Galatasaray'da bu gelişmenin ardından Berkay Özcan defteri açılmadan kapandı.
Başakşehir ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.