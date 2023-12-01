Okan Buruk: "Pes etmedik etmeyeceğiz"

Manchester United maçı sonrası soyunma odasında oyuncularına moral veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Pes etmediğimizi gösterdik. Yine pes etmeyeceğiz. Parken Stadı'nda bir final bizi bekliyor. Bu maçı kazanarak yolumuza Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğimizden şüphem yok." dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Pes etmedik etmeyeceğiz'
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01 Aralık 2023 11:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 sona eren Manchester United maçının ardından soyunma odasında oyuncularına alkışla moral verdi.

Genç teknik adam, bu esnada bir moral konuşması da yaptı ve, "Şampiyonlar Ligi'nde puan aldığımız bütün maçlarda geriden geldik. Pes etmediğimizi gösterdik. Yine pes etmeyeceğiz. Parken Stadı'nda bir final bizi bekliyor. Bu maçı kazanarak yolumuza Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğimizden şüphem yok. Size güveniyorum" dedi.

FİNAL PARKEN'DE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Kopenhag deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için Danimarka'da mutlaka kazanmak zorunda.

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