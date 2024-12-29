Okan Buruk istemedi, transferden vazgeçildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım Benfica'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore ile anlaşmıştı ancak pürüz çıktı.
Galatasaray'da bitmeye en yakın isimler arasında gösterilen Issa Kabore'den vazgeçildiği belirtildi.
ACELE EDİLMEYECEK
Okan Buruk'un, Burkina Fasolu sağ bekten daha iyisinin alınabileceğini düşündüğü ve bu transferde acele edilmemesi gerektiğini yönetime ilettiği ifade edildi.
AINA'YI KULÜBÜ BIRAKMIYOR
Aslan'da gündeme gelen Ola Aina'yı sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen kulübü Nottingham Forest'in bırakmak istemediği öğrenildi. Bu gelişme üzere bek pozisyonu için alternatif bir liste oluşturulacağı kaydedildi.
Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım Benfica'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore ile anlaşmıştı ancak pürüz çıktı.
Galatasaray'da bitmeye en yakın isimler arasında gösterilen Issa Kabore'den vazgeçildiği belirtildi.
ACELE EDİLMEYECEK
Okan Buruk'un, Burkina Fasolu sağ bekten daha iyisinin alınabileceğini düşündüğü ve bu transferde acele edilmemesi gerektiğini yönetime ilettiği ifade edildi.
AINA'YI KULÜBÜ BIRAKMIYOR
Aslan'da gündeme gelen Ola Aina'yı sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen kulübü Nottingham Forest'in bırakmak istemediği öğrenildi. Bu gelişme üzere bek pozisyonu için alternatif bir liste oluşturulacağı kaydedildi.