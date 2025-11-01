Okan Buruk'a büyük jest!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a büyük bir jest yaptı.
Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle Galatasaray'da teknik direktör olarak 100. galibiyetine ulaşan Okan Buruk'a başkan tarafından özel bir forma ve plaket takdim edildi.
