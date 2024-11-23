Oğuz Aydın'dan Kayseri'de ilkler!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11 başladığı maçta 26 dakikada iki kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Oğuz Aydın'dan Kayseri'de ilkler!
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23 Kasım 2024 16:28
Son güncelleme 23 Kasım 2024 16:34
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçıyla sarı-lacivertli kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında ilk 11'de forma verdi. Oğuz, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

26 DAKİKADA İKİ GOL

24 yaşındaki futbolcu, ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede 15. dakikada ağları havalandırdı ve takımının ikinci golünü attı. Oğuz Aydın, 26'da ise kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

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