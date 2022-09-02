Oğulcan Çağlayan seçecek! 4 teklif...

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan'ın kaderi belli oluyor.Yıldız futbolcuya şu ana kadar Süper Lig ve 1. Lig'den toplam 4 takımın teklif yaptığı öğrenildi. Yönetimin 1 haftalık süreçte Oğulcan'ın menajeriyle bu teklifleri değerlendirip kesin kararın verileceği belirlendi.Rizespor'dan Galatasaray'a olaylı bir şekilde transfer olan 26 yaşındaki Oğulcan, geçen sezonu Eyüpspor'da geçirdi.Oğulcan, Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.