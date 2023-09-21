Off-Road Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya'da 22-24 Eylül'de düzenlenecek Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarının tanıtım toplantısı yapıldı.



54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile AEF Otomotiv'in katkılarıyla yapılacak yarışların tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent için birçok alanda yenilikçi ve planlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bir spor şehri olan Sakarya'da spora, sporcuya ve sporsevere her zaman destek verdiklerini belirten Yüce, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 30'u aşkın branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza attığını anlattı.



Şampiyonaya katılacak 40 sporcu, yapılacak antrenman turlarının ardından 23 Eylül'de Kömürlük mukavemet, 24 Eylül'de ise Karaköy'deki Spor Ada Otomobil ve Motor Sporları Tesisi'nde seyirci etaplarında mücadele verecek.



