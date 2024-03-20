Eski NBA oyuncusu Lamar Odom, maçlardan önce sinirlerini yatıştırmak adına mastürbasyon yaptığını itiraf etti.



'LADE Show'da konuşan Odom, her maçtan önce sinirlerini kontrol altına alma yöntemini şaşırtıcı bir bilgi vererek açıkladı:



"Ben mastürbasyon yapardım. Ama düşününce, enerjimin bir kısmını tüketiyordu. Evde yapıyordum. O yüzden bazen deplasmanda oynamayı tercih ederdim."



Geçmişte batıl inançlara sahip olan birçok oyuncunun maç öncesi geleneklerine dair haberler ortaya çıkmıştı. Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in her maç öncesinde kıyafetlerini yere serip takım arkadaşlarından üzerinden geçmemelerini istediği söylenmişti.



NBA'de 14 yıl forma giyen Odom, kariyerinde iki şampiyonluk kazanmış ve 2011 yılında emekliye ayrılmıştı.





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