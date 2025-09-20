Ocak'ta yeniden Maeda!

Transfer dönemi henüz bitmiş olmasına karşın Beşiktaş'ta söylentiler devam ediyor.
Beşiktaş uzun bir süre sol kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürmüş transferin son günü orjini sağ kanat olan Portekizli Jota transfer edilmişti.
MAEDA'YA GİDİLDİ, OLMADI
Kartal'ın Jota Silva'dan önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı öğrenildi.
OCAK'TA YENİDEN
Kartal'ın Maeda için ocak ayında yeni bir hamle daha yapacağı da gelen haberler arasında.
