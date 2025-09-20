20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Ocak'ta yeniden Maeda!

Celtic'ten Daizen Maeda için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan Beşiktaş, ocak ayında yeniden hamle yapacak.

calendar 20 Eylül 2025 09:59 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 12:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Ocak'ta yeniden Maeda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer dönemi henüz bitmiş olmasına karşın Beşiktaş'ta söylentiler devam ediyor.

Beşiktaş uzun bir süre sol kanat pozisyonu için arayışlarını sürdürmüş transferin son günü orjini sağ kanat olan Portekizli Jota transfer edilmişti.

MAEDA'YA GİDİLDİ, OLMADI

Kartal'ın Jota Silva'dan önce Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak transferi sonuçlandıramadığı öğrenildi.

OCAK'TA YENİDEN

Kartal'ın Maeda için ocak ayında yeni bir hamle daha yapacağı da gelen haberler arasında.

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
