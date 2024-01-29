Ocak ayı Çaykur Rizespor'a yaramadı!

Trendyol Süper Lig'de Aralık ayını yenilgisiz geçiren Çaykur Rizespor, Ocak ayı İçerisinde çıktığı 7 karşılaşmada 4 yenilgi aldı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ocak ayı Çaykur Rizespor'a yaramadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 12:12
Çaykur Rizespor, Ocak ayında 6'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı ve 3 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Atmacalar, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Ocak ayında çıktığı 6 lig maçında sadece 9 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Aralık ayını yenilgisiz tamamlamıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR OCAK AYI FİKSTÜRÜ

6 Ocak - Ç.Rizespor 2-0 Hatayspor
9 Ocak - Ç.Rizespor 0-4 Beşiktaş
13 Ocak -Ç.Rizespor 1-0 Adana Demirspor
16 Ocak- MKE Ankaragücü 3-1 Ç.Rizespor (Ziraat Türkiye Kupası)
20 Ocak- Alanyaspor 2-1 Ç.Rizespor
25 Ocak- Ç.Rizespor 1-0 Trabzonspor
28 Ocak- F. Karagümrük 4-0 Ç.Rizespor [Rizedeyiz]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery