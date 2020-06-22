"O 6 saniyeyi Muslera'ya çalacak hakem yok."

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı olay maça "6 saniye kuralı" damga vurdu.

Haber; Webaslan.com, Fotoğraf; AA
'O 6 saniyeyi Muslera'ya çalacak hakem yok.'
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21 Haziran 2020 23:55
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı olay maça "6 saniye kuralı" damga vurdu.

Galatasaralı kaleci Okan Koçuk'un ceza sahası içerisinde 6 saniyeden daha fazla topa sahip olmasından sonra çalınan endirekt atıştan sonra oluşan penaltı pozisyonu bir anlamda Galatasaray'ın da zirve umutlarına büyük bir darbe vurdu.

Okan Koçuk'un 6 saniye kuralı ihlalini değerlendiren Mehmet Demirkol da şu ifadeleri kullandı;

"O 6 saniyeyi Muslera'ya çalacak hakem yok."

Rıdvan Dilmen de pozisyon hakkında şu yorumu yaptı; "Geçen sene Muslera 6 değil 26 saniye oynuyodu. Geçen sene niye vermiyordunuz. Geçen sene o faulü veriyordunuz bu sene vermiyorsunuz. Ligin zirvesindeki 2 takım çıkışını sürdüren takımlar. Galatasaray pandemi öncesi ve sonrasında hak edecek oyunlar oynamadı. 4,5 dakika değil 4,5 saniyede verirsiniz o kararı. Hakeme hiç oraya gitme bile denir."



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