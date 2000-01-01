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Nurse: "Bu takımı şimdiden özledim!"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'un son iki sezondaki maratonu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'un son iki sezondaki maratonu hakkında konuştu.

Raptors'ın Boston Celtics tarafından Doğu Konferansı yarı finallerinden elenmesinin ardından Nurse, duygulara boğulmuş bir şekilde, takımının geçen sezon bir şampiyonluğu kazanması ve ardından bu sezonki performansı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımı şimdiden özledim, anlatabiliyor muyum? Bu adamlardan oluşan çekirdek grupla harika bir iki yıllık maraton geçirdik. Ama maç bitene kadar bunu hiç düşünmemiştim. İşimizin bittiğini düşünmüyordum. Aslında bu seriyi kazanmayı ve bu akşam Miami'ye hazırlanmayı umuyordum."

Nurse, Raptors'ı 2019'da takım tarihin ilk şampiyonluğuna taşımıştı. Ayrıca Kawhi Leonard'ın ayrılmasına rağmen, ekibini bu sezon Doğu'nun en iyi ikinci derecesini almasını sağlamıştı.


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