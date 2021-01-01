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Nurkic, "bir iki hafta içinde" dönmeyi umuyor

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, sakatlığından iyileşip döneceği zamanı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, sakatlığından iyileşip döneceği zamanı paylaştı.

ESPN'den Rachel Nichols ile konuşan Boşnak pivot, dönüşüne dair zaman çizelgesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak, bunun "çok yakında" olduğunu ve "bir veya iki hafta" içinde parkelere geri dönebileceğini açıkladı.

Nurkic, Blazers'ın 14 Ocak'ta Indiana Pacers'a karşı oynadığı maçta el bileğini sakatlamış, birkaç gün sonra ise sorunu gidermek için ameliyat olmuştu.

Nurk, bu sezon Portland'da sadece 12 maçta oynamıştı ve 9.8 sayı, 7.7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakalamıştı.


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