Nuri Şahin, iç sahayı kaleye çevirdi!

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon iç sahada tek puan kaybını Bayern Münih karşısında aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nuri Şahin, iç sahayı kaleye çevirdi!
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01 Aralık 2024 14:56
Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Şahin yönetiminde iç sahada toplamda 9 maça çıkan Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Borussia Dortmund, beraberlik aldığı tek karşılaşmayı Bayern Münih ile oynarken, o maçta da 85. dakikada 1-1'e yakalandı.

Borussia Dortmund'un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde:

Dortmund 2-0 Frankfurt
Dortmund 4-2 Heidenheim
Dortmund 4-2 Bochum
Dortmund 2-1 St.Pauli
Dortmund 2-1 Leipzig
Dortmund 4-0 Freiburg
Dortmund 7-1 Celtic
Dortmund 1-0 Sturm Graz
Dortmund 1-1 Bayern Münih

DEPLASMANDA FARKLI

Borussia Dortmund, ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Nuri Şahin'in ekibi söz konusu 5 maçta 1 beraberlik alırken sahadan 4 kez yenik ayrıldı.

Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanında 5-2'lik skorla kaybetti.

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