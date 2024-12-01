Nuri Şahin, iç sahayı kaleye çevirdi!

🇹🇷Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'un bu sezonki iç saha performansı;



✅2-0 Frankfurt

✅4-2 Heidenheim

✅4-2 Bochum

✅2-1 St. Pauli

✅2-1 Leipzig

✅4-0 Freiburg

✅7-1 Celtic

✅1-0 Sturm Graz

⭕1-1 Bayern Münih pic.twitter.com/PUEH5C7M9r



— Sporx (@sporx) December 1, 2024

Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iç sahada sergilediği performansla dikkat çekiyor.Şahin yönetiminde iç sahada toplamda 9 maça çıkan Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Dortmund, bu maçlarda 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Borussia Dortmund, beraberlik aldığı tek karşılaşmayı Bayern Münih ile oynarken, o maçta da 85. dakikada 1-1'e yakalandı.Borussia Dortmund'un iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde:Dortmund 2-0 FrankfurtDortmund 4-2 HeidenheimDortmund 4-2 BochumDortmund 2-1 St.PauliDortmund 2-1 LeipzigDortmund 4-0 FreiburgDortmund 7-1 CelticDortmund 1-0 Sturm GrazDortmund 1-1 Bayern MünihBorussia Dortmund, ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta ise galibiyet alamadı. Nuri Şahin'in ekibi söz konusu 5 maçta 1 beraberlik alırken sahadan 4 kez yenik ayrıldı.Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanında 5-2'lik skorla kaybetti.