Serbest oyuncu Nick Young, emekli olmadan önce NBA'de bir sezon daha oynamak istediğini belirtti.



"Swaggy P", tekrar NBA'de oynama arzusunu ifade etmek için Twitter'a gitti:



"NBA, SADECE BİR YIL DAHA İSTİYORUM"



Young, en son 2018-19 sezonunda NBA'de oynamıştı. Denver Nuggets ile dört maçta yer almış ve maç başına 9.3 dakikada ortalama 2.3 sayı ile oynamıştı.



34 yaşındaki guard, dört maçta Cleveland Cavaliers'a karşı şampiyonluğu kazanan 2017-18 Golden State Warriors takımının da bir parçasıydı. Young, 2017-18 normal sezonunda Warriosr için 7.3 sayı ortalaması yakalamıştı.



