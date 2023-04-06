Nick Calathes: 'Taraftarlarımız bize çok destek oldu'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'i evinde 103-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da yıldız oyuncu Nick Calathes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarların desteğine dikkat çeken Calathes, "Böyle bir rakibe karşı kazanmak iyi hissettirir. Play-off yolunda çok önemli bir galibiyetti. Buradan gelecek haftaya umarım bir şeyler taşıyabiliriz. Taraftarlarımız maç içerisinde bize çok momentum sağladılar. Umarım, sakatlıklar olmadan yolumuza devam edebiliriz." dedi.



Hayes-Davis ve Pierre'in performanslarını öven tecrübeli oyuncu, "Taraftarlar, bizim için her zaman çok önemli. DyShawn Pierre'i tekrar kadroda görmek çok güzeldi. Nigel Hayes-Davis her maçta 35-36 dakika oynuyor. İkisi de çok önemli. Savunmada sürekli adam değişmemizi ve farklı şeyler yapmamızı sağlıyorlar." sözlerini sarf etti.



Son olarak sezon içindeki sakatlıklara değinen Calathes, "Sezon içerisinde bazı problemler oldu. Mazeret olarak öne sürmek istemiyorum. Umarım daha sağlıklı olabilirim ve yüzde 100'ümle oynayabilirim. Ben sadece takımın hücumunu işletmeyi, herkesin o akışa dahil olmasını sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





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