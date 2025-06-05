Nice, Gaoussou Diarra için harekete geçti!

İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken Gaoussou Diarra için talipler artıyor.Fransız basınında yer alan habere göre, Nice, 22 yaşındaki Malili futbolcu ile ilgileniyor. Nice'in Diarra transferi için harekete geçtiği ve bu transferin şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.İstanbulspor'un ise Diarra'nın ayrılığına karşı olmadığı ve genç futbolcu için beklentisinin 7-10 milyon euro bonservis olduğu yazıldı.Fransız basınındaki haberde, Nice'in bu transferde karar kılması durumunda elini çabuk tutması gerektiği ve Diarra'nın birçok talibinin olduğu kaydedildi.Diarra'yı Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından izlediği vurgulandı. 22 yaşındaki futbolcu ile Avrupa'dan da ilgilenen takımlar olduğu ifade edildi.İstanbulspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.