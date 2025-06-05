Nice, Gaoussou Diarra için harekete geçti!

İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken Gaoussou Diarra için talipler artıyor.
FRANSIZLAR HAREKETE GEÇTİ
Fransız basınında yer alan habere göre, Nice, 22 yaşındaki Malili futbolcu ile ilgileniyor. Nice'in Diarra transferi için harekete geçtiği ve bu transferin şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.
İSTANBULSPOR'UN BEKLENTİSİ
İstanbulspor'un ise Diarra'nın ayrılığına karşı olmadığı ve genç futbolcu için beklentisinin 7-10 milyon euro bonservis olduğu yazıldı.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Fransız basınındaki haberde, Nice'in bu transferde karar kılması durumunda elini çabuk tutması gerektiği ve Diarra'nın birçok talibinin olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Diarra'yı Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından izlediği vurgulandı. 22 yaşındaki futbolcu ile Avrupa'dan da ilgilenen takımlar olduğu ifade edildi.
İstanbulspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.
FRANSIZLAR HAREKETE GEÇTİ
Fransız basınında yer alan habere göre, Nice, 22 yaşındaki Malili futbolcu ile ilgileniyor. Nice'in Diarra transferi için harekete geçtiği ve bu transferin şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.
İSTANBULSPOR'UN BEKLENTİSİ
İstanbulspor'un ise Diarra'nın ayrılığına karşı olmadığı ve genç futbolcu için beklentisinin 7-10 milyon euro bonservis olduğu yazıldı.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Fransız basınındaki haberde, Nice'in bu transferde karar kılması durumunda elini çabuk tutması gerektiği ve Diarra'nın birçok talibinin olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Diarra'yı Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından izlediği vurgulandı. 22 yaşındaki futbolcu ile Avrupa'dan da ilgilenen takımlar olduğu ifade edildi.
İstanbulspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.
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