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Nice, Gaoussou Diarra için harekete geçti!

Nice, İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken Gaoussou Diarra ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

calendar 05 Haziran 2025 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nice, Gaoussou Diarra için harekete geçti!
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İstanbulspor'daki performansıyla dikkat çeken Gaoussou Diarra için talipler artıyor.

FRANSIZLAR HAREKETE GEÇTİ

Fransız basınında yer alan habere göre, Nice, 22 yaşındaki Malili futbolcu ile ilgileniyor. Nice'in Diarra transferi için harekete geçtiği ve bu transferin şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

İSTANBULSPOR'UN BEKLENTİSİ

İstanbulspor'un ise Diarra'nın ayrılığına karşı olmadığı ve genç futbolcu için beklentisinin 7-10 milyon euro bonservis olduğu yazıldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR


Fransız basınındaki haberde, Nice'in bu transferde karar kılması durumunda elini çabuk tutması gerektiği ve Diarra'nın birçok talibinin olduğu kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Diarra'yı Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yakından izlediği vurgulandı. 22 yaşındaki futbolcu ile Avrupa'dan da ilgilenen takımlar olduğu ifade edildi.

İstanbulspor'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Diarra, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.


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