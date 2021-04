Neymar: 'Kafamdaki tek şey Şampiyonlar Ligi'

PSG'nin yıldızı Neymar, Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi basın toplantısında konuştu.



Neymar, "Çok zor maç olacak. Manchester City muhteşem bir takım. Bayern Münih eşleşmesi kadar zor olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız ve bu sezon da finale yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.



"KAFAMDAKİ TEK ŞEY ŞAMPİYONLAR LİGİ"



'Şampiyonlar Ligi mi, Ballon d'Or mu?' şeklinde gelen soruya Neymar, "Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ballon d'Or benim için bir hedef değil. Kafamdaki tek şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. PSG ile bunu yaşamayı çok istiyorum." cevabını verdi.



"PARIS'TEKİ EN MUTLU YILIM"



PSG ile geleceği hakkında sorulan soruya Neymar, "Bunu geçmişte anlattım. Şu an gündemimizde bu yok. 1 yıllık daha kontratım var. İyiyim, rahatım, mutluyum. Hatta, Paris'teki en mutlu yılımdayım diyebilirim." dedi.



"KULÜP ÇOK GELİŞTİ"



PSG'nin geldiği günden bu yana çok geliştiğini belirten Neymar, "Ben 4 yıldır buradayım. Kulüp daha da gelişti, bunun için çok çalıştı. Avrupa'nın en iyi 4-5 kulübünden biri oldu. Geçen sezon büyük zaferin kapısından döndük. Bu yıl kazanmak için her şeyi yapacağız. Geldiğimde de hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı, hala aynı hedefteyim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.