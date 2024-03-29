Newcastle United'da hedef Paolo Maldini

Futbol Direktörü Dan Ashworth'u Manchester United'a kaptıran Newcastle United, yeni futbol direktörü için Paolo Maldini'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'da hedef Paolo Maldini
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29 Mart 2024 13:33
Futbol Direktörü Dan Ashworth'u Manchester United'a kaptıran Newcastle United, yeni futbol direktörü arayışlarını sürdürüyor.

The Independent'in haberine göre; Newcastle United yönetimi, Ashworth'un yerine Paolo Maldini'yi düşünüyor.

Haberde; İngiliz ekibinin Maldini'nin yanı sıra Hugo Viana ile de ilgilendiği kaydedildi.

55 yaşındaki Maldini 2019'da başladığı Milan serüvenini bu sezon başına kadar sürdürmüştü. Maldini döneminde Milan, yıllar sonra yeniden Serie A şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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