Newcastle United'da hedef Paolo Maldini

Futbol Direktörü Dan Ashworth'u Manchester United'a kaptıran Newcastle United, yeni futbol direktörü arayışlarını sürdürüyor.



The Independent'in haberine göre; Newcastle United yönetimi, Ashworth'un yerine Paolo Maldini'yi düşünüyor.



Haberde; İngiliz ekibinin Maldini'nin yanı sıra Hugo Viana ile de ilgilendiği kaydedildi.



55 yaşındaki Maldini 2019'da başladığı Milan serüvenini bu sezon başına kadar sürdürmüştü. Maldini döneminde Milan, yıllar sonra yeniden Serie A şampiyonluğuna ulaşmıştı.



