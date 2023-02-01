Newcastle kupada finale adını yazdırdı

İngiltere Lig Kupası yarı finali ikinci maçında Newcastle United, sahasında Southampton'u konuk etti.



St. James's Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 2-1 kazandı. İlk maçı da 1-0 kazanan Newcastle, toplamda 3-1'lik skorla adını finale yazdırmayı başardı.



Karşılaşmanın 5. dakikasında Longstaff ile öne geçen Newcastle, 21. dakikada yeniden Longstaff ile farkı ikiye çıkardı. 29'da Nottingham Che Adams'la farkı bire indirdi. Maçın 82. dakikasında Newcastle'dan Bruno Guimaraes kırmızı kartla oyun dışında kalırken siyah beyazlılar maçı 2-1 önde tamamlayarak finale yükseldi.



İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalin diğer karşılaşması Manchester United ile Nottingham Forest arasında oynanacak. United, ilk maçını 3-0 kazandığı eşleşmeden galip ayrılarak finale kalmaya çalışacak.





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