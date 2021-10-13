Netflix, Fatih Terim'i takipte

Milli maç arasında ikinci hazırlık maçını İstanbulspor ile yapan G.Saray, 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Florya'da oynanan Tuzla karşılaşmasını 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, dün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.
Milli takımlarında bulunan 13 oyuncunun yanı sıra Arda ve Boey da forma giyemezken Marcao sahaya kaptan çıktı.
NETFLİX TERİM'İ TAKİPTE
Belgeseli çekilen Fatih Terim için Netflix ekibi Florya'da maçı takip edip görüntü aldı. Fatih Terim yenilen goller sonrası oyuncularına sert uyarılarda bulundu.
Milli takımlarında bulunan 13 oyuncunun yanı sıra Arda ve Boey da forma giyemezken Marcao sahaya kaptan çıktı.
NETFLİX TERİM'İ TAKİPTE
Belgeseli çekilen Fatih Terim için Netflix ekibi Florya'da maçı takip edip görüntü aldı. Fatih Terim yenilen goller sonrası oyuncularına sert uyarılarda bulundu.