Nesibe Aydın, deplasmanda zorlanmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 93-81 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, deplasmanda zorlanmadı
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16 Şubat 2025 17:43

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta müsabakasında Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsus Spor'a konuk oldu. 

Servet Tazegül Salonu'ndaki maçı konuk ekip Nesibe Aydın, 93-81 kazandı.

Salon: Servet Tazegül 

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel, Özkan Talo 

İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 26, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Alleyne 20, Ceylin Beyza Altunpa 7, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 7 

Nesibe Aydın: Wheeler 23, Merve Arı, Wallace 5, Nared 31, Serfa 16, Damla Gezgin 9, Merve Uygül 4, Sevgi Tonguç 5, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Başak Altunbey 

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-47

3. Periyot: 56-69

 



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