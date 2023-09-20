Nelsson, Kopenhag'a yabancı değil

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarda daha önce Kopenhag'da forma giyen tek isim olarak dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nelsson, Kopenhag'a yabancı değil
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20 Eylül 2023 11:17
Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, rakip Kopenhag'a karşı yabancı bir oyuncu değil. Danimarkalı savunma oyuncusu, 2 yıl Kopenhag'ın formasını terletmişti.

2 YIL OYNADI

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 2019-2021 yıllarında Kopenhag'da oynamıştı.

İLK KEZ RAKİP OLACAK

Yıldız savunmacı, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. 24 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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